Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın kuzey kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Marmara'nın kuzey kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Ege ve Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde kuzey kıyıları yer yer puslu 24 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30 Adana: Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde yer yer pus ve sisli 29 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 29 Antalya: Az bulutlu 30 Samsun: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri pus ve yer yer sisli 19 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 22 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 26
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.