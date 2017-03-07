Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Ülkenin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 16

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batı kesimleri sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerden başlayarak zamanla il geneli sağanak yağışlı 19

Adana: Az bulutlu ve açık 23

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı 20

Samsun: Az bulutlu ve açık 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık 20

Erzurum: Az bulutlu ve açık 6

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18

