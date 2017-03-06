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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yurdun batı kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun batı kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 16
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 18
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 24
Adana: Az bulutlu ve açık 21
Antalya: Az bulutlu ve açık 20
Samsun: Az bulutlu ve açık 17
Trabzon: Az bulutlu ve açık 15
Erzurum: Az bulutlu ve açık 6
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18

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