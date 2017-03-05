Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Ülkenin doğu kesimleri ile zamanla Marmara'nın batısının parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminin hafif yağmurlu, öğle saatlerinde Hakkari ve Van çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı, Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Trakya'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 15

İstanbul: Az bulutlu 16

İzmir: Az bulutlu ve açık 22

Adana: Az bulutlu ve açık 21

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Parçalı bulutlu 13

Trabzon: Parçalı bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 17

