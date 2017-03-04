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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, (Düzce hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı, batı kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçmesi bekleniyor 13
İstanbul: Az bulutlu 14
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 19
İzmir: Az bulutlu ve açık 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23
Samsun: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 11
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 1
Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu 14

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