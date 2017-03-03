Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yurtta hava durumu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güney Doğu Anadolu ile Ardahan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman, Gaziantep ile Kilis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğusu, Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 18
Bursa: Parçalı bulutlu 14
Antalya: Parçalı, zamanla az bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Acemi hırsız neredeyse kendini sakatlıyordu
Torres korkuttu
Cumhuriyet Gazetesi'ne silahlı saldırı!
Fransa'da belediyeden sığınmacılara yemek yasağı
Başbakan gözyaşlarına boğuldu
Ölümüne bedava yolculuk kamerada
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Türkiye'ye gelen petrol akışı durduruldu
Türkiye'ye gelen petrol akışı durduruldu
Aydın'da korkunç olay! 200 kişi tecavüz etti
Aydın'da korkunç olay! 200 kişi tecavüz etti
Türk tankerine el koydular! Mürettebat rehin alındı
Türk tankerine el koydular! Mürettebat rehin alındı
Samsat Belediye Başkanı: Yıkılmayan ev yok!
Samsat Belediye Başkanı: Yıkılmayan ev yok!
Milyonların beklediği haber! O süre uzatıldı
Milyonların beklediği haber! O süre uzatıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG çekilmezse vuracağız!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG çekilmezse vuracağız!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Acemi hırsız neredeyse kendini sakatlıyordu
Acemi hırsız neredeyse kendini sakatlıyordu
Torres korkuttu
Torres korkuttu
Cumhuriyet Gazetesi'ne silahlı saldırı!
Cumhuriyet Gazetesi'ne silahlı saldırı!
Fransa'da belediyeden sığınmacılara yemek yasağı
Fransa'da belediyeden sığınmacılara yemek yasağı
Başbakan gözyaşlarına boğuldu
Başbakan gözyaşlarına boğuldu
Ölümüne bedava yolculuk kamerada
Ölümüne bedava yolculuk kamerada
Akıllara durgunluk veren kaza kamerada
Akıllara durgunluk veren kaza kamerada
Almanlar fakirleşiyor
Almanlar fakirleşiyor
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
33 kadın öğretmen hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
33 kadın öğretmen hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Hacizli gemiden denize yakıt sızıntısı
Hacizli gemiden denize yakıt sızıntısı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English