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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı ve güney kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara Bölgesi ve ülkenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (çarşamba) Doğu Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 17
İstanbul: Parçalı bulutlu 10
Bursa: Parçalı bulutlu 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 25
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6
Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu 19

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