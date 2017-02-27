Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle. Aydın ve İzmir çevreleri, Muğla'nın kıyı ilçeleri, Manisa ve Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece artacak, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16 İstanbul: Parçalı bulutlu 14 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde yer yer sisli 18 Adana: Az bulutlu ve açık 22 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20 Samsun: Parçalı bulutlu 15 Trabzon: Parçalı bulutlu 12 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4 Diyarbakır: Az bulutlu 18
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