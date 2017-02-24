Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtına (70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu 15 İstanbul: Az bulutlu 14 İzmir: Parçalı bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 16 Adana: Parçalı ve az bulutlu 20 Bursa: Az bulutlu 21 Antalya: Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 18 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18 Erzurum: Az bulutlu 4 Diyarbakır: Az bulutlu 17
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