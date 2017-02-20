Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün şöyle. Yurdun batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Çanakkale çevreleri, Edirne'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerimizde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında zaman zaman kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu 11 İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15 Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16 Adana: Az bulutlu 18 Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 17 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12
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