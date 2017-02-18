Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve İzmir'in batı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 8

İstanbul: Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu 10

Bursa: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı 15

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 11

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Az bulutlu -4

Diyarbakır: Az bulutlu 7

