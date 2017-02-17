Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat ve Kayseri çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 4

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 6

İzmir: Az bulutlu 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 12

Antalya: Az bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı 4

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 5

