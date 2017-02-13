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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Batı Akdeniz'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 2
İstanbul: Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 8
Bursa: Çok bulutlu 5
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların ; doğusunda yer yer yoğun olması bekleniyor.)
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 5
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
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