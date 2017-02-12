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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ile Konya, Akşehir, Erzurum, Ardahan, Kars, Van, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3
İstanbul: Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
Bursa: Çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18
Antalya: Çok parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Trabzon: Çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı 5
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinden itibaren kar yağışlı -4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sisli 5
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