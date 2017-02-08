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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün şöyle.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur ve Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, K.Maraş, Ş.Urfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir il geneli ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 10
İstanbul: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı 12
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor) 15
Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 14
Adana: Parçalı bulutlu 19
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı bulutlu 18
Trabzon: Parçalı bulutlu 17
Erzurum: Parçalı bulutlu -2
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 6
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