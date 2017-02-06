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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Gümüşhane, Kayseri, Sivas, Erzincan ile sabah ilk saatlerde Uşak ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Kayseri, Sivas ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de kar erimelerine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.
Hava sıcaklığıülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14
İzmir: Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16
Antalya: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 2
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