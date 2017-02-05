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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak yağışların İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de kar erimelerine karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu 8
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 13
İzmir: Çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor) 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 0
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