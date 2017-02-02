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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riski bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı, iç ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın kuzey, iç ve batı bölgelerde güney ve güneybatı, Akdeniz kıyı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 4
İstanbul: Az bulutlu ve açık 8
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 12
Bursa: Az bulutlu ve açık 11
Adana: Az bulutlu ve açık 13
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 17
Samsun: Az bulutlu ve açık 7
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 5
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu -6
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu -1
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