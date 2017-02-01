Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yurtta hava durumu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün şöyle.
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Kayseri, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Samsun'un doğu çevreleri, Siirt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 santim ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının güneşlenme ile birlikte 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle 1 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 0
İstanbul: Az bulutlu 6
İzmir: Az bulutlu ve açık 11
Bursa: Az bulutlu 8
Adana: Parçalı ve az bulutlu 9
Antalya: Az bulutlu ve açık 14
Samsun: Çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere il geneli aralıklı kar yağışlı 3
Trabzon:Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı 3
Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı -9
Diyarbakır: Çok bulutlu ve kar yağışlı -1


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yurtta hava durumu
Kaçak doğalgaz patlamaya neden oldu: 2 yaralı
Uçaklar DEAŞ'a bomba yağdırdı: 14 terörist öldürüldü
'Bir siyasi parti devlet olmaya kalkarsa...'
Darbeci subayın eşi: Darbeciler idam edilsin
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Kanadalı şirketten YPG'ye 4x4 zırhlı araç
Kanadalı şirketten YPG'ye 4x4 zırhlı araç
İstanbul için müthiş proje! Kanal İstanbul’dan çıkacak hafriyatla...
İstanbul için müthiş proje! Kanal İstanbul’dan çıkacak hafriyatla...
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kaçak doğalgaz patlamaya neden oldu: 2 yaralı
Kaçak doğalgaz patlamaya neden oldu: 2 yaralı
Uçaklar DEAŞ'a bomba yağdırdı: 14 terörist öldürüldü
Uçaklar DEAŞ'a bomba yağdırdı: 14 terörist öldürüldü
'Bir siyasi parti devlet olmaya kalkarsa...'
'Bir siyasi parti devlet olmaya kalkarsa...'
Darbeci subayın eşi: Darbeciler idam edilsin
Darbeci subayın eşi: Darbeciler idam edilsin
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
2017'nin ilk MGK'sı 8 saat sürdü: 6 maddelik açıklama
2017'nin ilk MGK'sı 8 saat sürdü: 6 maddelik açıklama
Reina saldırısına 9 tutuklama
Reina saldırısına 9 tutuklama
İş adamına AVM'de silahlı saldırı
İş adamına AVM'de silahlı saldırı
2017'nin ilk MGK toplantısı sona erdi
2017'nin ilk MGK toplantısı sona erdi
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
Kazada hayatını kaybetmişti: 3 gün önce nişanlanmış
Kazada hayatını kaybetmişti: 3 gün önce nişanlanmış

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English