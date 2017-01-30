Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yurtta hava durumu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta bugün hava durumu şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta bugün hava durumu şöyle.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Yozgat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin kar yağışlı, Tekirdağ, Muğla çevreleri ile İstanbul'un kuzey, Antalya'nın batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu 5
İzmir: Parçalı bulutlu 9
Bursa: Parçalı bulutlu 5
Adana: Parçalı ve az bulutlu 12
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yağmurlu 14
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı -10
Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 1


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Snowboardcular 70 derece eğimli tepeden gece kaydı
Lindsay Lohan'dan olay Erdoğan paylaşımı
Çanakkale'de korkutan deprem
Ekonomik güven endeksi Ocak'ta azaldı
Ünal Aysal'ın şirketinde atama
Kanada'da camiye saldırı: 6 ölü, 8 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Beşar Esad öldü!
Beşar Esad öldü!
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Ege'de kriz çıktı! Akar'ın ziyaretine Yunan engeli!
Ege'de kriz çıktı! Akar'ın ziyaretine Yunan engeli!
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor
Beşar Esad öldü mü? Beşer Esed komada iddiası
Beşar Esad öldü mü? Beşer Esed komada iddiası
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Snowboardcular 70 derece eğimli tepeden gece kaydı
Snowboardcular 70 derece eğimli tepeden gece kaydı
Lindsay Lohan'dan olay Erdoğan paylaşımı
Lindsay Lohan'dan olay Erdoğan paylaşımı
Çanakkale'de korkutan deprem
Çanakkale'de korkutan deprem
Ekonomik güven endeksi Ocak'ta azaldı
Ekonomik güven endeksi Ocak'ta azaldı
Ünal Aysal'ın şirketinde atama
Ünal Aysal'ın şirketinde atama
Kanada'da camiye saldırı: 6 ölü, 8 yaralı
Kanada'da camiye saldırı: 6 ölü, 8 yaralı
Referandum tarihi netleşti
Referandum tarihi netleşti
CHP ve HDP'den de 'evet' oyları gelecek! İşte son referandum anketi
CHP ve HDP'den de 'evet' oyları gelecek! İşte son referandum anketi
'Uçağım düştü' deyince polis alarma geçti
'Uçağım düştü' deyince polis alarma geçti
Camiye silahlı saldırı düzenlendi: 5 kişi öldü
Camiye silahlı saldırı düzenlendi: 5 kişi öldü
Antalya'da FETÖ'den 19 kişiye tutuklama
Antalya'da FETÖ'den 19 kişiye tutuklama
3 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada
3 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English