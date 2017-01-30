Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta bugün hava durumu şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta bugün hava durumu şöyle.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Yozgat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin kar yağışlı, Tekirdağ, Muğla çevreleri ile İstanbul'un kuzey, Antalya'nın batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu 5

İzmir: Parçalı bulutlu 9

Bursa: Parçalı bulutlu 5

Adana: Parçalı ve az bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yağmurlu 14

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı -10

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 1

