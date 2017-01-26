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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Güney Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun il genelinde, akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin il genelinde zaman zaman yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in batısında kuvvetlice (30-50 Km/sa), Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı 0
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 7
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların iç kesimleri ile zamanla il genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 5
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1
Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8


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