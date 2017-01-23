Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile zamanla batı kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4 İstanbul: Parçalı bulutlu 7 İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 14 Bursa: Parçalı bulutlu 10 Adana: Az bulutlu 16 Antalya: Az bulutlu 16 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9 Erzurum: Az bulutlu -6 Diyarbakır: Az bulutlu 10
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.