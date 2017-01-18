18.01.2017 09:25 Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yurdun batısı parçalı çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Isparta, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta ve Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetlice kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14

Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10

Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11



