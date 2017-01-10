Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yurtta hava durumu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadenizde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında fırtına şeklinde (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -1
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu 3
Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
İzmir: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmura döneceği tahmin ediliyor. 5
Adana: Çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 12
Antalya: Çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 11
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 6
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10
Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı -2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bursa Bandırma Çanakkale yolu açıldı
İl Özel İdaresi ekipleri hastayı kurtarmak için seferber oldu
İSDEMİR Genel Müdürlüğü'ne Toker Özcan getirildi
Emre Kaya Uludağ'da hayranlarıyla buluşacak
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
BB.Erzurumspor Kulüp Başkanı Demirhan'dan Gazeteciler Günü kutlaması
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Türk tipi başkanlık! Neler değişiyor işte pakettekiler
Türk tipi başkanlık! Neler değişiyor işte pakettekiler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bursa Bandırma Çanakkale yolu açıldı
Bursa Bandırma Çanakkale yolu açıldı
İl Özel İdaresi ekipleri hastayı kurtarmak için seferber oldu
İl Özel İdaresi ekipleri hastayı kurtarmak için seferber oldu
İSDEMİR Genel Müdürlüğü'ne Toker Özcan getirildi
İSDEMİR Genel Müdürlüğü'ne Toker Özcan getirildi
Emre Kaya Uludağ'da hayranlarıyla buluşacak
Emre Kaya Uludağ'da hayranlarıyla buluşacak
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
BB.Erzurumspor Kulüp Başkanı Demirhan'dan Gazeteciler Günü kutlaması
BB.Erzurumspor Kulüp Başkanı Demirhan'dan Gazeteciler Günü kutlaması
Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
(ATSO) Başkanı Demirci, Gazeteciler gününü kutladı
(ATSO) Başkanı Demirci, Gazeteciler gününü kutladı
23 Şubat Ortaokulu, (TEOG) sınavında il birincisi
23 Şubat Ortaokulu, (TEOG) sınavında il birincisi
Ufka Yolculuk, Astec Kitap Fuarı ile Almanya'da tanıtıldı
Ufka Yolculuk, Astec Kitap Fuarı ile Almanya'da tanıtıldı
Şehit Ailesinden Başkan Köksoy'a ziyaret
Şehit Ailesinden Başkan Köksoy'a ziyaret

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English