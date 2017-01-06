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Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli çok bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların, Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Denizli ve Uşak çevreleri ile Burdur ve Kütahya'nın batı kesimlerinde ve akşam saatlerine doğru İstanbul Avrupa yakasından başlamak üzere Marmar

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli çok bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların, Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Denizli ve Uşak çevreleri ile Burdur ve Kütahya'nın batı kesimlerinde ve akşam saatlerine doğru İstanbul Avrupa yakasından başlamak üzere Marmara'nın güney ve doğusunda yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının öğle saatlerinden sonra Marmara'da hissedilir derecede (6 ila 8 derece) azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da güney yönlerden, öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 8

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerine doğru Avrupa yakasında yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 11

İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gündüz saatlerinde zaman zaman kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. 14

Adana: Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 15

Antalya: Çok bulutlu, il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17

Samsun: Çok bulutlu 18

Trabzon: Çok bulutlu 18

Erzurum: Çok bulutlu -2

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 9
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