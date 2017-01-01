01.01.2017 09:38 Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Hatay, ilk saatlerde İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Karaman, Niğde, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yağışlı, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden, güneydoğu kesimler ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu -2

İstanbul: Çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 8

Adana: Çok bulutlu, doğusu ile akşam saatlerinden sonra il geneli yağışlı (Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor) 13

Antalya: Parçalı bulutlu 14

Samsun: Parçalı bulutlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9



