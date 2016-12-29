29.12.2016 10:42 Yurt yangınında ölen ve yaralananların ailelerine maddi destek

Adana'nın Aladağ ilçesinde özel kız öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden 12 kişinin ailesine 10'ar bin lira; yaralanan 24 kişinin ailesine ise 5'er bin lira para yardımı yapıldığı bildirildi. Adana'nın Aladağ ilçesinde özel kız öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden 12 kişinin ailesine 10'ar bin lira; yaralanan 24 kişinin ailesine ise 5'er bin lira para yardımı yapıldığı bildirildi.

29 Kasım'da, 10'u öğrenci 1'i çocuk ve 1'i eğitmen 12 kişinin hayatını kaybettiği, 24 öğrencinin ise yaralandığı yurt yangınının ardından Adana'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Aladağ'ın Köprücük, Kışlak ve Karahan mahallelerine giderek hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü. Bakan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Adana İl Müdürlüğü'ne ailelerle ilgili çalışma başlatılması psikososyal ve ekonomik destek verilmesi talimatı verdi. Bu talimat üzerine çalışma başlatan müdürlük, yangında hayatını kaybeden 12 kişinin ailelerine 10'ar bin lira, yaralanan 24 öğrencinin ailesine ise 5'er bin lira para yardım yaptı.

Ayrıca 3 mahallede 258 hanede yapılan inceleme sonucunda 58 aileye 1 yıl boyunca öğrenci başına 442 ile 727 lira arasında para yardımı, 26 aileye ise tek seferliğine bin 400'er ile 2 bin 400'er lira para yardımı yapılacağı belirtildi.

(Fatih Keçe/İHA)

