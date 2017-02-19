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Yurt genelinde operasyon: Bin 873 kişi yakalandı
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Yurt genelinde operasyon: Bin 873 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, operasyonda aranan bin 803 kişinin yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, operasyonda aranan bin 803 kişinin yakalandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla gerekli arama kararları alınarak ülke genelinde eş zamanlı operasyonların ikincisi 18.02.2017 cumartesi günü sabah erken saatlerde gerçekleştirildi" denildi.
Açıklamaya göre; 3 bin 583 ekip, 11 bin 586 personelin görev aldığı operasyonda, 4 bin 767 ikamette arama yapıldı. Aralarında adam öldürme suçundan 18, hırsızlık suçundan 164, yağma suçundan 43, dolandırıcılık suçundan 56, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 66, FETÖ/PYD örgütüne üye olmak suçundan 8 kişi ile diğer suçlardan aranan toplam bin 873 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar arasında; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 bin 77, 5 yıl hapis cezasına kadar aranmakta olan 274, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 99, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 27, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs olmak üzere bin 485 hükümlü şahıs ve yakalama emri ile aranmakta olan 388 şahısın bulunduğu bildirildi.
Ayrıca, operasyonlar esnasında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği ve 100 mermi ele geçirildi.
(Onur Emre Durak / İHA)

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