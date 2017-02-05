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Yurt genelinde DEAŞ operasyonu: 400 gözaltı
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Yurt genelinde DEAŞ operasyonu: 400 gözaltı

Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı.

Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı.
Eş zamanlı baskınlarla yakalanan şüphelilerden 60'ının Ankara'da, 46'sının Bursa'da, 30'unun Konya'da, 25'inin Adana'da, 28'inin İstanbul'da ve 9'unun İzmir'de gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerin adreslerindeki belge ve dokümanlara da el konuldu. Bazı evlerden ise FETÖ kitaplarının çıktığı görüldü.
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