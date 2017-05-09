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Yurt dışından cihaz getirecekler dikkat
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Yurt dışından cihaz getirecekler dikkat

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından gelen yolcunun beraberinde getirdiği elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kayıt altına alınmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından gelen yolcunun beraberinde getirdiği elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kayıt altına alınmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu.
BTK'dan yapılan açıklamaya göre, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen mobil cihazların kayıt altına aldırılması işlemlerinde vatandaşların sorun yasamaması için dikkat etmesi gereken konular şöyle:
"Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazların kayıt işlemlerinin yolcunun Türkiye'ye giriş tarihi itibariyle 120 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Kişilerin son iki takvim yılı içerisinde yurt dışından başka bir telefonu getirerek kayıt altına aldırmış olması veya yurda giriş tarihinden itibaren 120 gün geçmiş olması halinde kayıt işlemleri yapılamamaktadır. İşletmeciler tarafından süreye ilişkin bilgilendirmeler de, cihaza SMS formatında 30'ar günlük periyotlarla gönderilmektedir. Cihazların kayıt altına aldırılması esnasında ihtiyaç duyulan IMEI numarasına, cihazın *#06# tuşlarına basılmak suretiyle ulaşılabilmektedir. Bu bilgiye daha sonra da ihtiyaç duyulması ihtimaline binaen kullanıcıların IMEI numarasını muhafaza etmelerinde fayda bulunmaktadır. T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarasına sahip kişilerin; e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden sisteme giriş yaparak, e-işlemler bölümünden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başlığı altında yer alan hizmetlerden öncelikle cihaz kayıt hakkını sorgulaması, cihaz kayıt hakkı mevcut ise IMEI kaydet alanındaki gerekli bilgileri doldurmak ve belirlenen harç ücreti (2017 yılı için 149,20 TL) yatırmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Sadece harç bedelinin yatırılması kayıt işleminin tamamlandığı anlamını taşımamaktadır. 120 gün içerisinde kayıt işlemi gerçekleştirilmeyen cihazlar kayıt dışı statüsüne geçerek iletişime kapatılmaktadır. Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin; (diplomat, askeri personel, öğrenci ve ikamet edenler) vergi dairesi ya da ilgili bankaya yatırılmış olan harç bedelinin ödendiğini gösteren makbuz aslı ve pasaport aslını ibraz etmek suretiyle ilgili GSM işletmecisine ait abone kayıt merkezine (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom [Avea] ) müracaat etmesi halinde kayıt işlemini yaptırabilmeleri mümkündür."
Ayrıca, harç ödemesinin, kayıt işlemi sırasında e-devlet sistemine entegre bankalar aracılığıyla online olarak da yapılabildiği, sadece harç bedelinin yatırılmasının kayıt işleminin yapılması anlamına gelmediği belirtildi. Sistem tarafından kişiye başvuru numarası verilene kadar işleme devam edilmesi gerektiği, 18 yaşından küçük kişilerin de yurt dışından yolcu beraberinde cihaz getirebilme ve kendi adlarına kayıt yaptırma hakkının bulunduğu ifade edildi.
(İlker Turak / İHA)

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