Yurt dışında yaşayan vatandaşlara gümrükte büyük kolaylık

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, 'Taşıt Ön Beyan Uygulaması' ile artık gümrük kapılarındaki işlemlerini daha hızlı yapıyor. Başlatılan uygulama ile vatandaşlar, gümrük kapılarına gelmeden online olarak araçlarını kendileri kaydedebilecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile artık gümrük kapılarındaki işlemlerini daha hızlı yapıyor. Başlatılan uygulama ile vatandaşlar, gümrük kapılarına gelmeden online olarak araçlarını kendileri kaydedebilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hizmete sokulan "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile yabancı plakalı özel araçlarıyla Türkiye'ye giriş yapacak yolcuların gümrük kayıt işlemleri artık daha hızlı ve kolay olacak. Bu uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, gümrüklere gelmeden önce araç sahibinin ve aracın (ad, soyad, pasaport/kimlik no, doğum tarihi, adres, kişi ve taşıt ülkesi, sigorta poliçe no, plaka no, şase no, marka, model, cins) bilgilerini sisteme girerek kayıt işlemlerini kendileri yapabiliyor. Eğer araç sahibi araçta yok ise vekâletle aracı kim getiriyorsa o kişiye ait pasaport bilgilerinin sisteme girilmesi gerekiyor.

Uygulamayla normal şartlarda gümrük memurları tarafından yapılan işlemlere gerek kalmayacağından işlemler artık çok daha kısa sürede yapılabilecek. Ön beyan yaparak gümrük kapılarına gelecek olanların beklememesi için gümrüklerde ayrı peronlar hazırlanırken, ihtiyaca göre peron sayısı arttırılabilecek.

Gümrük kapılarındaki işlemlerin daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan uygulamaya vatandaşlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yer alan (www.gtb.gov.tr) "E-İşlemler" menüsünden ulaşabilecek. Böylelikle vatandaşlar, menüde yar alan "Taşıt Ön Beyan Uygulaması"nı kullanarak kişi ve taşıta ait bilgileri online olarak önceden girebilecek.



ÖN BEYAN NE ZAMAN YAPILACAK?

Sisteme kaydı yapılan bilgiler sistemde en fazla 15 gün süre kalacağından vatandaşların Türkiye'ye giriş yapılmak istenen tarihten en erken 15 gün önce ön beyanda bulunmaları gerekiyor.

