Yurt dışında kaç tutuklu ve hükümlü Türk vatandaşı var ?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 147 farklı ülkede toplam 5 bin 531 tutuklu ve hükümlü Türk vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 147 farklı ülkede toplam 5 bin 531 tutuklu ve hükümlü Türk vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 2008-2016 yılları arasında yurt dışında yargılanan ve ceza alan Türk vatandaşlarına ilişkin soru önergesini yanıtladı. sSoru önergesine yazılı cevap veren Bakan Çavuşoğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti'nde 3 bin 92, Yunanistan'da 376, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 218, Gürcistan'da 139, Belçika'da 202, Avusturya'da 202, Fransa'da 175, Hollanda'da 118, İsviçre'de 94, Amerika Birleşik Devletleri'nde 56, Danimarka'da 62, Romanya'da 68, Suudi Arabistan'da 53, Rusya Federasyonu'nda 47, Bulgaristan'da 45, İngiltere'de 33, İran ve İsveç'te 22, İtalya'da 61 olmak üzere 147 farklı ülkede toplam 5 bin 531 tutuklu ve hükümlü vatandaşın bulunduğunu ifade etti.



YURTDIŞINDAKİ KAYIP TÜRK VATANDAŞLARI

2008-2016 yılları arasında yurtdışında kayıp olup, akıbeti araştırılmakta olan Yunanistan'da toplam 42 vatandaşın bulunduğunu, bunlardan 3'ünün bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Aynı dönemde İtalya'da 11, Fransa ve Belçika'da 3, Bahamalar'da 2, İrlanda'da 1, Suudi Arabistan'da 1 ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 vatandaşımız kayıp olup kendilerinden haber alınamamaktadır" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gerek Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi gibi çok taraflı gerek iki taraflı hukuki ve cezai alanlarda adli yardımlaşma anlaşmaları çerçevesinde yurtdışında hükümlü olarak bulunan vatandaşların, sadece cezaevi koşullarına bağlı olarak değil, bakiye hürriyeti bağlayıcı cezalarını vatandaşı bulundukları Türkiye'de çekmek üzere talepte bulunabildiğini bildirdi.



NAKLEDİLEN HÜKÜMLÜLER

Bu şekilde Türkiye'ye nakledilen vatandaşlara ilişkin de bilgi veren Çavuşoğlu, "Buna göre; 2008 yılında 51 kişi, 2009 yılında 31 kişi, 2010 yılında 43 kişi, 2011 yılında 34 kişi, 2012 yılında 30 kişi, 2013 yılında 31 kişi, 2014 yılında 23 kişi, 2015 yılında 27 kişi, 2016 yılında 23 kişi Türkiye'ye nakledildi" dedi.

(Pelin Üzek / İHA)