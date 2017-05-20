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Yurt dışına kaçmaya çalışan 11 FETÖ'cü yakalandı
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Yurt dışına kaçmaya çalışan 11 FETÖ'cü yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin Dalaman'da yaptığı operasyonda FETÖ üyesi olduğu belirlenen 11 kişi yüklü miktarda döviz ile yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin Dalaman'da yaptığı operasyonda FETÖ üyesi olduğu belirlenen 11 kişi yüklü miktarda döviz ile yakalandı.
Muğla'nın Dalaman İlçesi Dalgakıran Mevkinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na çok özel bir kaçış planı yapıldığı yolunda ihbar alan polis, bölgede geceden tedbir aldı. Sabaha karşı kaçış öncesi yapılan baskınla yakalanan kişilerin FETÖ üyesi olduğu belirlenirken baskında kaçış yapmak isteyen kişilerin yanındaki çantalar dolusu dolarlar görenleri şaşırttı.
Edinilen bilgiye göre; FETÖ mensup 4 kadın 5 erkek ve 2 organizatör toplam 11 kişi Dalaman Dalgakıran mevkinde yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları esnada düzenlenen operasyonla yakalandılar. Yakalanan FETÖ'cülerle birlikte ele geçirilen ABD dolarlarının henüz sayımının yapılmadığı öğrenildi.
Yakalanan FETÖ mensubu kişiler sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
(Cihat Cura/İHA)

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