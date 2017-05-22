Yurt Dışı ÜFE yüzde 0,04 arttı

YD-ÜFE, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,26 artış gösterdi.

YD-ÜFE, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,26 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD- ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,26 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,18 düşüş, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,05 artış olarak gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 5,99 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1,47 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 1,21 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 3,22, içecekler yüzde 2,20, giyim eşyası yüzde 1,60 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Nisan ayında en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.

