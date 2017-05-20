Yürekler ağza geldi

Artvin'in Ardanuç ilçesinde dereye uçan aracının üzerine çıkan şahıs kendisine uzatılan iple kurtarıldı.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde dereye uçan aracının üzerine çıkan şahıs kendisine uzatılan iple kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Ardanuç ilçesinde meydana gelen kazada, Ardanuç Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Ersin Dede'nin (53) kullandığı araç bir anda kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada yara almayan Dede aracın içinden aracın üstüne çıktı. Dede'yi kurtarması için olay yerine vinç çağrıldı. Daha sonra olay yerine gelen vinç tarafından aşağıya ip uzatıldı. Dede kendisini belinden uzatılan ipin ucuna bağladı. Dede daha sonra ip yardımı ile derenin içerisinden çıkartıldı. (Hasan Fehmi Demir / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.