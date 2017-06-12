Yürek burkan görüntü

Adana'da ayakları kesilmiş güvercin, görenlerin yüreğini burktu.

Adana'da ayakları kesilmiş güvercin, görenlerin yüreğini burktu.

Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'nde kaldırıma konan iki güvercinden birinin ayaklarının kesik olması görenleri üzdü. Görenlerin yüreğini burkan olayda güvercinin ayaklarının bir rahatsızlıktan dolayı mı yoksa bir vatandaş tarafından keyfi mi kesildiği bilinmiyor. Bazı güvercin besleyenlerin kuşlarını tanıyabilmek ya da daha iyi uçabilmeleri için güvercinin ayağını kestikleri öğrenildi.

Güvercin bir süre kaldırımda kesik ayaklarıyla yürüdükten sonra uçarak oradan uzaklaştı.

(Fatih Keçe /İHA)