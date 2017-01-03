03.01.2017 17:56 Yurdunuseven: 'Terörle halkın içine korku yerleştirmek isteyen güçler var'

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, terör olayları ile halkın içine korku yerleştirmek isteyen güçler olduğunu ifade ederek, 'Türkiye üzerinde oynanan oyunlara milletimiz gelmeyecektir' dedi. ğini kaydetti. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, terör olayları ile halkın içine korku yerleştirmek isteyen güçler olduğunu ifade ederek, "Türkiye üzerinde oynanan oyunlara milletimiz gelmeyecektir" dedi. ğini kaydetti.



Başkan Yurdunuseven, partisinin her hafta gerçekleştirdiği ulusal ve yerel gündemin değerlendirdiği basın toplantısında konuştu. İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutumlu ve Mustafa Ötken'in de katıldığı basın toplantısında konuşan Başkan Yurdunuseven, son dönemde terör olaylarında artış görüldüğünü, tüm terör olaylarını en şiddetli şekilde kınadığını söyledi. Terörün Türk milletinin birlik ve beraberliğini bölmeyeceğini belirten Yurdunuseven, "Terör olayları milletimizin birlik ve beraberliğini bölmek için yapılıyor. Son olarak yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısında vefat eden tüm vatandaşlarımıza ve tüm yabancı uyruklu vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabi bunu hoş karşılamak mümkün değil. Fakat bu olay irdelendiğinde teröristin çok profesyonel olduğu kanaati bizde oluştu. Zaman içerisinde emniyet kuvvetlerimiz inşallah bu olayı çözecek. Halkımız ferasetli ve cesaretlidir. Bu oyuna gelmeyecek. Daha önce söylediğimiz gibi 15 Temmuz darbe kalkışmasını gerçekleştirdikten sonra ekonomik bir darbe vurmaya çalıştılar. Şimdi de son oyunlarını oynadıkları kanaatindeyim. FETÖ ve diğer bütün versiyonlar insanlarımızı laik-anti laik, Alevi-Sünni, Kürt-Türk şeklinde ötekileştirip, ayrıştırmaya giden bir süreç izlemeye başladı. Halkımız bu oyuna da gelmeyecektir. Halkımızın feraseti ve cesareti ortadadır. Bu oyunları da inşallah en net ve güçlü şekilde def edeceğiz" diye konuştu.



İl Başkanı Yurdunuseven, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

