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Yurdum insanının pratik zekası
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Yurdum insanının pratik zekası

Edirne'de motosiklet tutkunu Yusuf Özkan, kar yağışı sonrası motosikleti ile işe gidemeyince kendi çözümünü kendi buldu.

Edirne'de motosiklet tutkunu Yusuf Özkan, kar yağışı sonrası motosikleti ile işe gidemeyince kendi çözümünü kendi buldu.
Edirne sanayi sitesinde 18 yıldır kaynak ustalığı yapan motosiklet tutkunu Yusuf Özkan, 13 yaşından beri motosiklet bindiğini ve motosiklet kullanmayı çok sevdiğini söyledi. Kentte yaşanan kar yağışı sonrası motosikletini kullanmayınca, kendince bir çözüm üretmek isteyen Özkan, mevcut motosikletini adeta bir kar kızağına çevirdi.

"BU İŞİ BAŞARDIĞIMI ZANNEDİYORUM"
Özkan, Edirne'de yeni yılın ilk gününden itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle motosikletiyle işe gidemediği için motosikletini kızağa çevirmeye karar verdiğini anlatarak, "Kar yağınca işe gidip gelmem zorlaştı onun için formül olarak hem heves ve meraktan diyelim bu işe kalkıştık. Bu işi başardığımı zannediyorum. 1 haftadır işe ve kısa mesafe kat edebileceğim yerlere motosikletimle gidip geliyorum" dedi.

"GELECEK YIL İÇİN DAHA GELİŞMİŞİNİ YAPACAĞIM"
Hem sanayideki esnaf arkadaşlarının hem de yollarda kendisini gören insanların motosikletini şaşkınlıkla karşıladığını dile getiren motosiklet tutkunu Özkan, "Görenler başarı ile karşılayıp teşekkür etti ve gururlandım. Ben de buna nazaran seneye daha gelişmiş halini yapmak istiyorum" diye konuştu.

"KAR MOTOSİKLETİMİ 3 GÜNDE YAPTIM"
Özkan, mevcut motosikletini yaptığı ek parçalarla adeta bir kızağa çevirdiğini anlatarak, "Arka tekerlere çivili lastik yaptım. 6 milimetrelik cıvata ile 80 tane cıvata var, tekerleğim de arkadan itişimi kolaylaştırması için. Normal şartlarda karda gitmesi çok zor oluyor. Ön tarafa kızak yapmamın sebebi ise buzda karda sağ sola çok kayıyor ve düşmemize sebep oluyordu. Kaymamızı yükseltti ama düşmemizi azalttı. Tamamen hayal ürünü, lastiği ve kızağı ile birlikte ortalama 3 güne bitirdim" ifadelerini kullandı.

"NEREDE BİR HURDA, ANTİKA BULSA BİR ŞEY YAPMAYA ÇALIŞIR"
Motosiklet tutkunu Yusuf Özkan'ın ağabeyi Kenan Özkan da kardeşinin küçük yaştan itibaren motor sevgisi olduğunu belirterek, "Kardeşim çocukluğundan beri hep böyle şeylere heveslidir. Nerede bir antika hurda bulsa illa bir şey yapmaya çalışır. Bu kar yağdığında işe gidip gelirken çok zorlanmıştı ona sebepten böyle bir kızak düşündü ve gerçekleştirdi. Ben kardeşimle gurur duyuyorum, maddi manevi sonuna kadar arkasındayım" dedi.
(Ahmet Cafer / İHA)
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