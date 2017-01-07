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Yurda dönmeyen FETÖ mensuplarının vatandaşlıktan çıkarılması
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Yurda dönmeyen FETÖ mensuplarının vatandaşlıktan çıkarılması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yeni çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile yurt dışına kaçan ve haklarında soruşturma açılan FETÖ mensuplarının vatandaşlıktan çıkarılmaları ile ilgili 'Zaten ay yıldızlı pasaportumuzu taşımaya onlar layık değil, hak etmiyorlar' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yeni çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile yurt dışına kaçan ve haklarında soruşturma açılan FETÖ mensuplarının vatandaşlıktan çıkarılmaları ile ilgili "Zaten ay yıldızlı pasaportumuzu taşımaya onlar layık değil, hak etmiyorlar" dedi.

İzmir'de adliye binasında gerçekleşen terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Fetih Seki'nin Elazığ'ın Baskil ilçesindeki cenaze törenine katılmak için Havayolu ile Malatya'ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir restoranda sabah kahvaltısında kent protokolü ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, beylik tabancası ile teröristlere karşı durarak büyük bir felaketi önleyen kahraman polis memuru Fetih Seki'nin Türkiye'nin gururu olduğunu ve bugün Baskil ilçesindeki cenaze törenine katılacaklarını söyledi.

Hükümet olarak son terörist kalana kadar amansız bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini ifade den Eroğlu, "Bizim cenabı Allah'tan dileğimiz duamız şu, Başta FETÖ, PKK, PYD ve DEAŞ gibi bütün terör örgütlerini maşa olarak kullanan devletleri Rabbim kahrı perişan eylesin. Tarih sahnesinden o devletleri silsin. Verdikleri o silahlar kendi üzerlerinde dövsün" diye konuştu.

Terör örgütlerini destekleyen ve silah veren devletin olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Gün gelir silah verdikleri terör örgütleri kendilerini vurur. Dolayısıyla gelin vakit geçirmeden terörle birlikte mücadele edelim. 'Nasıl olsa biz uzağız, bize bir şey olmaz' diye düşünmeyin, neticede bu teröristlerin ne yapacağı belli olmaz. Bunlar haindir, insanlıktan yoksundurlar. Dolayısıyla gelir bir gün sizleri de vurur" ifadelerine yer verdi.

"Şehitlik dinimizde en yüce mertebedir"

Bugün cenaze törenine katılacağı polis memuru Fetih Seki'nin büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini yineleyen Eroğlu, "Düşünebiliyor musunuz, beylik tabancası ile tam teçhizatlı teröristlerin üzerine gidiyor ve kahraman da çatışıyor. Kurşunu bitmese belki diğer teröristleri de temizleyecek. Ama şehitlik nasipmiş, şehitlik dinimizde en yüce mertebedir" dedi.

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunanların 'yurda dön' ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılabilecek olmasını da değerlendiren Bakan Eroğlu, "Bu millete düşman, vatanıyla milletiyle bağı olmayan insanın Türk vatandaşı olması kabul edilemez. Bunlar üstelik işi organize eden ve ne olacağını bilip piyonlarını burada bırakıp kaçan insanlar. Malatya'da istediğiniz kişiye soralım 'bu haniler Türk vatandaşı olmaya layık mı?' diye yüzde yüzü 'Bu hainler defolup gitsin' der" şeklinde konuştu.

"Budala, yalancı hain bir meczup"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 60 yıldır ülkeyi parçalamak için bazı istihbarat örgütleri tarafından hazırlandığını kaydeden Bakan Eroğlu, "En alçak kanlı terör örgütü olarak görüyorsunuz. Kendisini hoca kılığında tanıtarak aslında hoca falan değil şarlatan, ama böyle insanları kandırmış kendisine mehdi süsü vermiş budala, yalancı hain bir meczup" ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz'da ülkenin büyük bir mücadele örneği sergilediğini belirten Eroğlu, "Cenab-ı Allah milletimizi korudu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti dirayeti ve bütün milletimizin kararlığı neticesinde bu hain terör örgütü püskürtüldü. Düşün 15 Temmuz'da başarılı olsaydılar eğer ne olurdu Türkiye'de iyi düşünün" dedi.

Bakan Eroğlu, yurt dışına kaçan FETÖ mensuplarının dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılacaklarını da anımsatarak "Zaten ay yıldızlı pasaportumuzu taşımaya onlar layık değiller, hak etmiyorlar" dedi.

Bakan Eroğlu'nun yer aldığı toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve ilçe belediye başkanları ile daire müdürleri katıldı.
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