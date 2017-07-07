Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yunuslar klarnete eşlik etti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yunuslar klarnete eşlik etti

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Bodrum'da bulunan su parkında yunuslara klarnet çaldı. Sevimli yunuslar çıkardıkları seslerle Çağrı'ya eşlik edip adeta dans etti.

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Bodrum'da bulunan su parkında yunuslara klarnet çaldı. Sevimli yunuslar çıkardıkları seslerle Çağrı'ya eşlik edip adeta dans etti.
Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan Dolphin Park Bodrum'a gelen Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, yunuslarla birlikte mini bir konser verdi. Sanatçının etrafını saran iki yunus, ilginç sesler çıkararak müzik eşliğinde dans eder gibi figürler sergiledi.

"KLARNETLE YUNUS SESLERİ ÇIKARIYORDUM"
Gösterinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çağrı "Yunusların çıkardığı sesi zaman zaman klarnetle taklit ediyordum. Tatil yapmak üzere geldim Bodrum'a. Güvercinlik Dolphin Park'ta yunusların olduğunu duydum merak ettim geldim. Uzun süredir Yunusların çıkardığı sesleri de merak ediyordum. Zaten seslerini klarnet ile çalabiliyordum. Yunuslar bu sese nasıl tepki verecek diye merak ettim. Klarnet ile geldim ve yunuslara çalmaya başladım. Onlar da çok güzel tepki vermeye başladı. Aynı sesi yakaladık ve bir orkestra olduk. Ben açıldığım zaman onlarda aynı sesi çıkarıyor ve dans ediyorlar. Yunuslarla o ses iletişimini kurdu. Dinleyen ve izleyen herkes aynı sesten çalıyorsunuz dediler" ifadelerini kullandı.

"HAYVANLARA EZİYET ETMİYORUM SESLERLE İLETİŞİM KURUYORUM"
Serkan Çağrı, yunuslarla iletişim kurduğunu, eziyet etmediğini ifade ederek "Hayvanlara eziyet mi ediyorsunuz diye birçok tepki gösteren oldu. Ben bunu söyleyenlere şöyle sesleniyorum. Seslerle iletişim kurmak şifa vermektir. Tüm canlılar için en güzel yöntem sestir. Onlara ses verip onların sesini de alarak değişik bir iletişim kurmuş olduk. Onların ve hiçbir canlının eziyet görmesini ben de istemem" dedi.
Usta müzisyen daha önce de salatalık, kabak ve havuçtan klarnet yapıp çalmıştı.
(Eren Ayhan / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İç tüzük değişikliği Meclis Başkanlığına sunuldu
Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yapıldı
Suriye kadın ve bebeğinin öldürülmesinde sular durulmuyor
İzmir'de korkutan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
37 milyonun çıktığı bayiye vatandaşlardan yoğun ilgi
Başakşehir'de Clichy imzaladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Trump'ın eli yine havada kaldı
Trump'ın eli yine havada kaldı
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İç tüzük değişikliği Meclis Başkanlığına sunuldu
İç tüzük değişikliği Meclis Başkanlığına sunuldu
Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yapıldı
Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yapıldı
Suriye kadın ve bebeğinin öldürülmesinde sular durulmuyor
Suriye kadın ve bebeğinin öldürülmesinde sular durulmuyor
İzmir'de korkutan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
İzmir'de korkutan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
37 milyonun çıktığı bayiye vatandaşlardan yoğun ilgi
37 milyonun çıktığı bayiye vatandaşlardan yoğun ilgi
Başakşehir'de Clichy imzaladı
Başakşehir'de Clichy imzaladı
Şifa kaynağı dut pekmezinin zorlu serüveni
Şifa kaynağı dut pekmezinin zorlu serüveni
Ölümlü iş kazaları yüzde 6,8 geriledi
Ölümlü iş kazaları yüzde 6,8 geriledi
2 bin yıllık arslan heykeli tahrip edildi
2 bin yıllık arslan heykeli tahrip edildi
Kapadokya'da turist sayısı arttı
Kapadokya'da turist sayısı arttı
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Yunuslar klarnete eşlik etti
Yunuslar klarnete eşlik etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English