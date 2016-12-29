29.12.2016 16:17 Yunusemreli hentbolcular Uşak'tan galip döndü

Yunusemre Belediyespor Hentbol Takımı Uşak'ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızları Hentbol Grup Müsabakalarında birinci oldu. Hentbol takımı elde ettiği başarı ile 17 Şubat 2017'de Bilecik'te gerçekleştirilecek şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Yunusemre Belediyespor Hentbol Takımı Uşak'ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızları Hentbol Grup Müsabakalarında birinci oldu. Hentbol takımı elde ettiği başarı ile 17 Şubat 2017'de Bilecik'te gerçekleştirilecek şampiyonaya katılmaya hak kazandı.



Yunusemre Belediyespor Hentbol takımı Uşak'ta gerçekleştirilen grup müsabakalarında Kütahya ve Afyon'u yenerek grup birincisi oldu. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, şampiyonada birincilik elde eden Hentbol takımını kutlayarak, "Belediyespor olarak tüm branşlarda olduğu gibi Hentbol branşında da başarı elde ettik. Uşak'ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızları Hentbol Grup Müsabakalarında birinci olarak çeyrek finale çıktık. Bu başarı ile takımımız 17 Şubat'ta Bilecik'te gerçekleştirilecek olan Çeyrek Final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Emeklerinden dolayı hocamızı ve sporcularımızı tebrik ederim" dedi.

