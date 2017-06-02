Yunus Emre’den günümüz siyasetine mesaj!

Yunus Emre denince ilk olarak ‘'sevgi'' ve ‘'hoşgörü'' gelir akla. ‘'Yaratılanı sevelim, Yaradan'dan ötürü'' der. Yunus'un bu sözü bile başlı başına hikmet ve felsefe doludur. Bu söz günümüzdeki ‘‘öteki'' oluşturmak için çaba gösteren millet olarak aramızdaki ortaklıklar, ortak özellikler yerine, ayrılıklar üzerine bir şeyler oluşturmaya çalışanların aksine ‘'birlik'' ve ‘'beraberlik'' için eşsiz bir felsefi yol gösterici olduğu aşikardır..

Siyaseten bir yerlerde yer edinebilmek adına yapılmadık şey kalmıyor. İftiralar atılıyor. Her türlü ayak oyunları ile rakibin bertaraf edilmesine çaba harcanıyor. Hepsinden önemlisi ise bu yolda her şey ‘'mübah'' olarak görülüyor. Yunus bu konuda da bir şeyler söylüyor;

‘'Zinhar gönül evinde tutma yaman endişe

Berikiyçün kuyu kazan akıbet kendi düşe.''

Kuyu kazanlar kazıkları kuyuya zaman zaman düşüyorlar. Ancak, bazen de o kuyuya düşecekleri zamana kadar bir sürü hayatı karartmış oluyorlar. Bunun en büyük örneğini FETÖ yapılanması içerisinde gördük yaşadık bireysel olarak ve milletçe.

Ne diyor Yunus yine;

‘'Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur.''

FETÖ lideri ve mensuplarının hayatı berbad olmuş durumda ama daha sonlarını tam olarak görmüş değiliz.

Siyasetçiler bu FETÖ yapısı için ilk başlarda oyları olduğu için yakın ilişki kurmuşlar, kendilerinin destek verdiklerinden birtakım ‘'kadro'' vb gibi taleplerde bulunmuşlardı. Siyasetçiler de FETÖ örgütlü bir yapı olduğu için ve yaptıkları ‘'algı'' operasyonları ile de güçlerini olduğundan daha farklı göstererek kamudaki önemli birçok pozisyonu ele geçirmişlerdi. Muhtemeldir ki hala ‘'kripto'' olarak kamuda bir çok alanda varlardır.

Hepimizin günlük hayatta bir çok hata yaptığımız bu ortamda siyasetçilerin de hata yapmaları olasıdır. Yapmışlardır ve yapacaklardır da. Çünkü bir olay sıcaklığında anlaşılmayabilir.

Rivayet odur ki: ‘'Yunus Emre, köyünde çiftçilik yapmaktadır. Bir yıl kıtlık olur ve bulundukları yerin yakınında bir Allah Dostu'nun geldiğini duyar ve hayvanına alıç yükler ve Allah Dostu'nun huzuruna kabul edilir. Allah Dostu zat Hacı Bektaş-ı Veli'dir. Buyurur ki ‘'Sana getirmiş olduğun alıçların çekirdeği kadar nefes mi üfleyeyim? Yoksa hayvanının üzerine buğday mı yükleteyim?'' Yunus Emre bunun üzerine ‘'Nefesi neyleyeyim ehlim var, ayalim var. Ben nefesi neyleyeyim bana buğday verin.'' der. Bunun üzerine hayvanına buğday yüklerler. Köyünün yakınına geldiğinde hata yaptığını anlar ve geri döner. ''Ben hata ettim, bana nefes ver.'' der. Bunu üzerine “Biz onun anahtarını ‘Tapduk Emre'ye verdik, gidip

onu bulsun.'' cevabını alır. Tapduk Emre'yi bulup kapsında kırk yıl hizmet eder. Hizmeti esnasında ormandan odun keser getirir. Odun getirirken de çok hassastır Derviş Yunus, yaş ağaç kesmez, eğri yamuk odunu götürmez. Tapduk Emre de kapısında hizmet eden Derviş Yunus'a sorar :''Dağda eğri odun kalmamış mı ki hep düz odunlar getirirsin?'' diye. Derviş Yunus'un cevabı ise ‘'Dağda eğri odun çok, lakin senin kapına eğri odun bile yakışmaz.''

Şimdi siyasetteki eğri büğrü siyasetçilere bakınca ‘'Halka hizmet, Hakk'a hizmet'' lafını aklımıza getiriyor ve siyasetçiler arasındaki bizi yöneten ‘'yamuk'' siyasetçi ve idarecilere de bu milletin layık olmadığını düşünüyorum.

Elbette siyasetçi hata yapabilir ki Yunus bu konuda da bir söz söylemiş;

‘'Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır ve hayatta en büyük hata kendini hatasız sanmaktır.''

Siyasetçi ve yöneticiler hata yapabilir hatasını kabul eder ve düzeltmeye çalışır ise kazanır. Hem kendisi kazanır hem de milleti kazanır. Nitekim Yunus Emre de ilk önce buğdayı kabul ederek hata yapmış ve sonrasında da hata yaptığını anlamıştır. Bu hatası da kendisinin kırk yıl sonra ‘'icazet'' almasına vesile olmuştur.

Hatasını kabul eden, ‘'Yaratılanı, Yaradan'dan ötürü seven.'' siyasetçi ve kamu yöneticileri başarılı olurlar. Allah hatalarımızdan ders alarak doğru yolda yürümeyi nasip eylesin.

Yunus Emre'nin vermiş olduğu mesajlar ‘'evrensel'' mesajlardır. 1200'lü yılarda nasıl geçerliliği var idiyse bugün de geçerliliği var. Yarınlarda da olacaktor.