Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçacakalardı!

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 12 Suriye uyruklu sığınmacı ve Türk vatandaşı 2 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kırklareli'nde ise Bulgaristan'a kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 21 şahıs yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 12 Suriye uyruklu sığınmacı ve Türk vatandaşı 2 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kırklareli'nde ise Bulgaristan'a kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 21 şahıs yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Dalyan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 21 Şubat Salı akşamı, 19.15 sıralarında, Karaada yakınlarında bir bot tespit etti. Fiber botu durduran ekipler, 2'si insan kaçakçısı şüphelisi 14 kişiyi Sahil Güvenlik botuna alarak, Dalyan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi. Suriye uyruklu olduklarını beyan eden 12 sığınmacıya, battaniye, yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşılayan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk vatandaşı 2 insan kaçakçısı şüphelisini de sorguya aldı.

Yapılan işlemlerinin ardından, 12 sığınmacı bu sabahı İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.