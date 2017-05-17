Yunanistan sokağa döküldü

Yunanistan'da yarın oylanacak kemer sıkma kanun taslağı halkı sokağa döktü.
Yunanistan'da yarın oylanacak kemer sıkma kanun taslağı halkı sokağa döktü. Yunanistan'da işçi maaşları, emekli maaşları ve vergi reformlarını kapsayan kanun taslağına ilişkin yarın oylanacak kemer sıkma reformları halkı sokağa döktü. Kemer sıkma reformlarını protesto etmek için ülke genelinde 24 saatlik grev başlattı. Başkent Atina'da Singtama Meydanı'nda yapılan gösteriler sırasında vatandaşlar ve polis arasında çatışma çıktı. Polis, molotofkokteyli atan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi. Protestolar nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, grev iç uçuşlarda aksamalara neden oldu. Aralarında öğretmen, emekli, doktor ve avukatların da bulunduğu gösteriye en az 15 bin kişi katıldı. "Kemer sıkmaya son", "Borç ertelemeye evet" pankartları taşıyan eylemciler, "Bizden çaldığınız kazancı geri verin" sloganları attı.
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