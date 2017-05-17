Yunanistan karıştı: Çatışma çıktı

Yunanistan'da hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto eden göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Yunanistan'da hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto eden göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Yunanistan'da kamu ve özel sektörde çalışan binlerce kişi, hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto etmek için Atina'da toplandı. Ellerinde pankart olan göstericiler Parlamento binası kadar yürüdü. Gösteri sırasında, yüzleri maskeli bir grubun, canlı yayın araçlarına ve etrafa saldırması üzerine arbede yaşandı. Polis olaya, göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, öte yandan yüzleri maskeli grup ile çatışmaya girdi.

