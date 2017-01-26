Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!

Türk mahkemesi, Yunan mahkemesinin vermediği 8 darbeci için yakalama kararı çıkardı.

Yunanistan'In iade etmeyi reddettiği askerlerin isimleri şöyle:

Binbaşı Ahmet Güzel, Binbaşı Gencay Böyük, Yüzbaşı Abdullah Yetik, Yüzbaşı Uğur Uçan, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, Yüzbaşı Feridun Çoban, Başçavuş Bilal Kurugül ve Başçavuş Mesut Fırat.

TÜRKİYE'DEN GIYABİ TUTUKLAMA KARARI

Türkiye'de sekiz darbeci asker hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.

"SİYASİ KARAR ALINABİLİR"

Yunanistan'daki darbeci askerlerin dosyasını takip eden İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Zeki Arıtürk, hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Bu karar, hukuken nihai bir karardır. Ancak siyasi olarak nihai değildir. Son sözü Yunan Adalet Bakanlığı söyleyecek. İsterse Adalet Bakanlığı, bu askerleri iade edebilir" dedi.

HENÜZ HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

Arıtürk, “Hain FETÖ'cülerin iadesi için henüz bitmiş bir şey yoktur… Yunanistan, siyasi ve hukuki olarak ikili oynamakta ve bizlere verdiği sözü tutmamaktadır. Yunanistan'ın iade etme kararı vermesi gerekirken, hainler için verilen ret kararı taraf olduğumuz ‘Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne göre yanlış bir karardır. Hukuki olarak adaletin yer almadığı bir süreç yaşandığı aşikardır” açıklamasında bulundu.

ÇİPRAS SÖZÜNDE DURMADI

Arıtürk, “Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras konu ile ilgili ‘Hemen iade edeceğiz' yönündeki açıklamalarına rağmen verdiği sözü tutmamıştır. Yunanistan Başbakanı'nın sözünde durup durmayacağını beklemekteyiz” dedi.

DAVA SÜRECİ

Darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Dedeağaç'a kaçan sekiz darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, üç asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, beş askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.