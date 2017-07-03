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Yunanistan'ın uyuşturucu iddiası boş çıktı
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Yunanistan'ın uyuşturucu iddiası boş çıktı

Yunanistan Sahil Güvenlik hücum botu tarafından ateş açılmasının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Türk bayraklı 'M/V ACT' adlı kuru yük gemisinde narkotik köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu bulunmadı.

Yunanistan Sahil Güvenlik hücum botu tarafından ateş açılmasının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Türk bayraklı "M/V ACT" adlı kuru yük gemisinde narkotik köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu bulunmadı.
İskenderun Limanı'ndan yüklediği demir çeliği Kocaeli Limanı'na götüren 88 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki "M/V ACT" adlı kuru yük gemisi, Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarındaki uluslararası sularda devriye gezen Yunan Sahil Güvenlik hücum botu tarafından uyuşturucu madde bulundurduğu ihbar üzerine durdurulmak istendi. Telsizle anons yapan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, iddialara göre kaptan Haluk Sami Kalkavan'dan Rodos Limanı'na demir atmasını istedi. Kaptan, isteği kabul etmeyerek dümen kırarak yoluna devam etmek istedi. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince önce havaya, sonra kuru yük gemisine art arda ateş edildi. Açılan ateşe rağmen durmayan kaptan, son süratle Türk karasularına girerek Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekiplerine yardım anonsu geçti. Devriye gezen Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına bağlı ekipler yardım çağrısıyla harekete geçti. Kısa sürede kuru yük gemisine ulaşan Sahil Güvenlik hücum botunu gören Yunan Sahil Güvenlik botu hızla uzaklaşarak gözlerden kayboldu. "M/V ACT" adlı kuru yük gemisine Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına bağlı 2 hücum bot ve bir savaş gemisi eşlik etti.
Akşam saatlerinde Marmaris Körfezi'nde bulunan gümrüklü limana yanaşan kuru yük gemisini AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanı Deniz Albay Oğuz Bavbek ve Marmaris Liman Başkanı Burak Okçu karşıladı. İlçe protokolü birlikte gemiye çıkarak, dinlenme odasında kaptan Haluk Sami Kalkavan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçe protokolü, yaşanılan olaylarla ilgili kaptandan bilgi aldı. Heyet, daha sonra geminin baca kısmına çıkarak mermi isabet eden yerleri inceledi. Kuru yük gemisinin bacasına 8 ve kaptan köşkü çevresindeki çeşitli metal alanlara 11 olmak üzere toplam 19 mermi isabet ettiği tespit edildi.
Marmaris Narkotik Grup Amirliğinden gelen ekipler ise, "Zeta" adlı narkotik köpeği ile geminin çeşitli yerlerinde arama yaptı. Kuru yük gemisinde Yunan makamlarının iddia ettiği uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Kaptan ve mürettebatın Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığında ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Vural Efecik /İHA)

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