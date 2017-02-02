02.02.2017 19:15 Yunanistan hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Türk adalarını işgal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Türk adalarını işgal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak kayalıkları nedeniyle tırmanan gerilim üzerine kayalıkları gören Bodrum'un Kadı Kalesi mevkiine gelen 15 kişilik HKP'li grup basın açıklaması yaptı. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak yaptığı açıklamada, "Uluslararası anlaşmalarla kesinkes Türkiye'ye bırakılmış 18 adamız Yunanistan tarafından işgal edilmiştir. Yunanistan Devleti, işgal ettiği adalarımızı yerleşime açmakla kalmamış, uçaksavarlar da dahil olmak üzere adalarımızı gerçek anlamda silah deposuna çevirmişlerdir. Türkiye'nin tek ve gerçek muhalefet partisi Halkın Kurtuluş Partisi, adalarımızın Yunanistan tarafından işgal edilmesine sessiz kalamazdı, kalmadı da. Şimdiye kadar konuyla ilgili birçok eylem ve suç duyuruları gerçekleştiren partimiz, bugün de işgalci Yunanistan Devleti'ni Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayet etti. Halkın Kurtuluş Partisi, demokratik halk iktidarını kurduğunda bu adaların hukuksuz işgalini sonlandıracak ve sorumlulardan bunun hesabını soracaktır" diye konuştu.

Tacettin Çolak, dava dilekçesini Bodrum PTT'sinden Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesine yolladıklarını açıkladı. Yunanistan'ın 18 adayı hukuksuz işgal ettiğini ve işlediği cinayetlerin savaş suçu olduğunu söyleyen Çolak, bu konuda eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'ın da tanık olarak dinlenmesi gerektiğini belirtti.

(Eren Ayhan /İHA)

