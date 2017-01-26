Yunanistan hainleri iade etmiyor

Skandal bir karara imza atan Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemelerine hükmetti.

Skandal bir karara imza atan Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemelerine hükmetti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay bugün bir kez daha hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme 8 darbeci Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Bilal Kurgun, Uğur Can, Ahmet Güzel, Süleyman Büyük, Gencay Koyun, Mesut Kiraz'ın Türkiye'ye iadesini reddetti.

Darbeci subaylar hakkındaki nihai kararın 23 Ocak'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak bir hakimin kaza geçirmesi, diğer 2 hakimin de kesin görüş bildirmemeleri nedeniyle duruşma bugüne ertelenmişti. Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, "Hükümet yüksek mahkemenin kararlarına saygı duyacak" demişti.

