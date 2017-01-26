Yunanistan darbeci askerlerle ilgili kararını bugün açıklayacak
15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci ile ilgili kararın bugün açıklanması bekleniyor. Yunan Yüksek Mahkemesi tarafından 23 ocakta açıklanacağı duyurulan ancak üç üye hakimden biri olan bayan hakimin kaza geçirmesi üzerine ertelenen davada nihai kararın bugün açıklanacağı öğrenildi. Açıklamanın TSİ 16.00'da yapılacağı kaydediliyor. Türkiye, Yunanistan'dan darbecilerin iadesini talep ediyor.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci ile ilgili kararın bugün açıklanması bekleniyor. Yunan Yüksek Mahkemesi tarafından 23 ocakta açıklanacağı duyurulan ancak üç üye hakimden biri olan bayan hakimin kaza geçirmesi üzerine ertelenen davada nihai kararın bugün açıklanacağı öğrenildi. Açıklamanın TSİ 16.00'da yapılacağı kaydediliyor. Türkiye, Yunanistan'dan darbecilerin iadesini talep ediyor. (Manol Kostidis/İHA)
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